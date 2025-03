Avaliação do Grêmio em Canela reúne quase 200 atletas e aprova três jogadores para a próxima etapa

Evento organizado pelo CFA Rico destacou jovens talentos e atraiu grande público no Parque do Sesi.

Canela recebeu no último fim de semana uma avaliação oficial do Grêmio para as categorias Sub-13 e Sub-15, reunindo quase 200 jovens talentos. O evento foi organizado pelo CFA Rico, que viabilizou desde o aluguel do Parque do Sesi até a arbitragem e a articulação direta com o avaliador do clube.

A avaliação contou com a participação de quatro equipes: CFA Rico, Grêmio de Gramado, S.S.G de Gramado e Sandense de Três Coroas. Durante os jogos, os atletas demonstraram empenho e qualidade técnica, o que resultou na aprovação de três jogadores para a próxima fase, que acontecerá diretamente no Centro de Treinamento do Grêmio. Os aprovados foram:

Natan Klein Rodrigues (2012) – Também atleta da Olé Futsal, treinado por Rico.

Gabriel Menezes Eismann (2011)

Felipe Leão de Barros (2010)

Felipe (de branco) foi um dos três atletas aprovados para a próxima etapa no Grêmio.

O avaliador destacou o bom nível técnico e a dedicação dos participantes, além de indicar pontos a serem aprimorados. A CFA Rico já planeja novas avaliações e segue focada nos treinos para preparar os jovens para futuras oportunidades.

O evento contou com grande público, incluindo familiares e atletas de outras categorias que prestigiaram os jogos. A organização agradeceu o apoio dos pais e da ATI Seguros, fundamentais para a realização da avaliação.

Interessados em integrar a equipe podem entrar em contato pelo Instagram @cfarico ou pelo WhatsApp (53) 98129-7481. A CFA Rico possui categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, proporcionando treinamento de qualidade e oportunidades reais para jovens atletas.