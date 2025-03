CIDICA Talks confirma três palestrantes no próximo encontro

O próximo Encontro de Inovação – CIDICA Talks, que acontecerá no dia 15 de abril, terá uma abordagem especial voltada para o setor hoteleiro, desta vez com a confirmação de três palestrantes. O evento será realizado no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), administrado pela Prefeitura Municipal de Canela, por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico, das 8h30 às 11h30.

Abordando a temática “Os resultados da inovação e qualificação profissional na hotelaria”, o bate-papo será conduzido por Cinzea Nunes, profissional com ampla experiência na gestão e implantação de hotéis, atuando em projetos de alto padrão e redes renomadas e atualmente gerente-geral do DoubleTree by Hilton em Canela; pela consultora e diretora de Gestão de Pessoas da Laghetto, Chris Gehring, pós-graduada em Gestão de Pessoas, Gestão Educacional e Gestão Empreendimentos Turísticos; e por Márcio Santos, gerente-geral do Hotel Colline de France, graduado em Administração de Empresas – pela UCS, com 13 anos de experiência na gerência-geral hoteleira, tendo realizado intercâmbio de estudos e trabalho em Mendoza, na Argentina, e em Dublin, na Irlanda.

Os encontros de inovação são gratuitos e ocorrerão sempre nas terceiras terças-feiras de cada mês, na sede do CIDICA, localizado na Rua São Francisco, 199, no bairro Boeira. O evento do próximo dia 15 conta com a parceria do Sintur Serra Gaúcha e da UCS Hortênsias.