Descontração e integração marcam encontro para pessoas com Down

Dezenas de pessoas participaram do encontro, realizado na sexta-feira, 21, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), alusivo ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento contou com o apoio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela e reuniu pessoas com Down de diversas idades, além de seus acompanhantes e familiares, proporcionando um momento de descontração e integração.

Atualmente existem mais de 30 pessoas com Down em Canela que recebem atendimento em alguma instituição do município ou usufruem de algum serviço público. A coordenadora de Educação Especial Inclusiva de Canela, Alexandra Renck, auxiliou na organização do evento. “Esse foi o primeiro de tantos outros que faremos, pois é preciso falar sobre a Síndrome de Down todos os dias. É preciso conscientizar as pessoas sobre a importância da inclusão”, destaca Alexandra.