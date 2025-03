Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos estão abertas em São Francisco de Paula

Ao todo, serão 75 vagas paras cursos nas áreas de administração, logística e gastronomia

A partir desta segunda (24) já é possível se inscrever gratuitamente para 3 cursos profissionalizantes nas áreas de administração, logística e gastronomia em São Francisco de Paula. A oferta acontece através de uma parceria entre Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e o SENAI. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/inscricoescursos2025 e um dos pré-requisitos é que o inscrito não esteja no mercado de trabalho.

As capacitações ofertadas são Administração de Materiais e Logística, Introdução a Rotinas Administrativas na Área Comercial e Elaboração de Produtos de Panificação e Confeitaria, e acontecerão na Sede e no distrito de Lajeado Grande. Ao todo, serão 75 vagas, e cada candidato poderá inscrever-se em apenas um curso. O edital completo sobre os cursos se encontra em https://bit.ly/editalcursossfp.

Os cursos fazem parte do Programa Qualifica RS, em convênio com o Governo do Estado, e têm o objetivo de ampliar o acesso ao mercado de trabalho através da qualificação profissional. Caso o candidato tenha dificuldades em realizar a inscrição de forma virtual, deve comparecer, com a documentação exigida, à Sala do Investidor, na Sede da Prefeitura Municipal ou no Posto de Atendimento Avançado de Lajeado Grande.



Prazo para inscrições:

– Administração de Materiais e Logística Integrada (Sede): 24/03 a 01/04

– Introdução a Rotinas Administrativas na Área Comercial (Sede e Lajeado Grande): 24/03 a 22/04

– Elaboração de Produtos de Panificação e Confeitaria (Lajeado Grande): 24/03 a 24/04



Em caso de dúvidas, contate a Sala do Investidor:

Telefone: 0800 090 1072

WhatsApp: (54) 98444-2922 e (54) 3196-3094

E-mail: saladoinvestidorsaochico@gmail.com

Endereço: Avenida Benjamin Constant, 1444, Cipó