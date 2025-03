Vereador Joãozinho Silveira é preso em flagrante por desvio de materiais de construção

A Polícia Civil de Canela realizou, na tarde desta terça-feira (25), ação policial no interior do Município, em uma propriedade rural na localidade de Canastra Alta. No local, foram apreendidos materiais de construção que deveriam ter sido destinados a uma família carente da cidade no ano passado, mas supostamente desviados para benefício do atual vereador Joãozinho Silveira (MDB), que na gestão anterior ocupou os cargos de subsecretário de Assistência Social e Chefe de Defesa Civil.

De acordo com o Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, as investigações apuram as circunstâncias em que os materiais, que deveriam ter chegado a uma família carente da cidade, residente do interior do Município, foram parar na propriedade do investigado, sem que houvesse formalização ou justificativa para tanto.

As investigações preliminares apontam a possibilidade de que os materiais tenham sido recebidos pelo então servidor público, vereador inclusive com falsificações de documentos, tratando-se de um “kit casa” avaliado em cerca de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Joãozinho foi detido na Câmara de Vereadores de Canela, na tarde de hoje e conduzido à Delegacia de Polícia de Canela, onde, após depoimento, foi preso em flagrante.

Maiores informações não foram repassadas pela autoridade policial.