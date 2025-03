Brigada Militar flagra coleta ilegal de pinhão em Canela durante operação ambiental

Ação ocorreu antes do prazo permitido pela Lei Estadual nº 15.915, que proíbe a colheita de pinhão antes de 1º de abril

Nesta terça feira última terça-feira, 25 de março, a Brigada Militar, através do efetivo do 2º Pelotão Ambiental de Canela, ao realizar Operação Defeso do Pinhão, flagra três homens realizando a coleta irregular do produto florestal.

Atendendo a denúncias, os policiais militares realizaram patrulhamento no local indicado, flagrando veículos estacionados a beira da estrada, gerando suspeita. A guarnição permaneceu no meio do mato por mais de uma hora, aguardando retorno dos homens a fim de verificar se de fato estavam coletando pinhão. Neste momento foram flagrados saindo de uma região onde concentra grande número de árvores Araucárias angustifólia, árvore que origina o produto, transportando nas costas sacos que totalizaram aproximadamente 120 quilos de pinhões.

Neste momento receberam voz de abordagem, foram identificados e tiveram lavrado em seu desfavor Termo Circunstanciado. Além dos pinhões que foram apreendidos, havia com eles um equipamento popularmente conhecido como “trepas”, que consiste em um ferro com uma ponta afiada, que é ajustado aos pés e que serve para subir em postes ou neste caso, nas Araucárias.

O local do fato encontra-se muito próximo a Unidade de conservação (UC), Floresta Nacional de Canela. A UC que possui cerca de 561 hectares, reserva de vegetação nativa contando com mais de 60 espécies e fauna relevantes.

O pinhão serve de alimento a diversos animais da região, tais como papagaios que migram de região para região atrás do alimento. Da mesma forma as Cutias, que se alimentam das sementes ao chão e que enterram outras com a finalidade de comer depois e acabam esquecendo, gerando novas árvores e perpetuando a espécie.

No ano de 2022, foi aprovada a Lei Estadual nº 15.915, a qual proíbe a colheita, transporte, comercialização e armazenamento de pinhão antes de 1º de abril, dando possibilidade aos animais de se alimentarem bem como de que haja a renovação da vegetação com o plantio de novas mudas. Ao contrário da ocorrência lavrada, onde os produtos florestais foram retirados diretamente da árvore.

Além do registro da ocorrência os infratores podem responder a procedimento administrativo, auto e infração que gera multa.

Texto: Sd PM Felipe