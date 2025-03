Coletivo de Cultura Gramadense cobra atenção à Cultura e exige gestor qualificado para a pasta

Carta aberta denuncia falta de diálogo e pede mudanças na Secretaria de Cultura

Na noite de segunda-feira, 24 de março, o Coletivo de Cultura Gramadense, representado por Naiana Amorim, fez uso da Tribuna do Povo na Câmara de Vereadores de Gramado para apresentar uma carta aberta à comunidade e ao poder público. O documento expressa a preocupação de artistas, produtores, agentes culturais e cidadãos com o atual cenário das políticas culturais no município.

Entre as declarações da carta está de que “As políticas culturais locais têm sido marcadas por altos e baixos. Apesar da aprovação do Plano Municipal de Cultura 2020–2030 (Lei nº 3.847/2020), fruto de ampla participação social, existem ações previstas que continuam sem implementação — como é o caso do mapeamento de agentes culturais e um site institucional para articulação e transparência”.

Os participantes do coletivo salientam que o “diálogo com a Secretaria de Cultura tem sido frustrante: embora segmentos culturais sejam recebidos em reuniões, não há devolutivas nem encaminhamentos concretos. Isso gera desânimo e enfraquece o vínculo entre poder público e comunidade cultural”.

Embasado em legislações como o Plano Municipal de Cultura (Lei nº 3.847/2020) e o Sistema Nacional de Cultura (Lei Federal nº 12.343/2010), a carta traz exigências e sugestões concretas para fortalecer a cultura local, reafirmando seu papel estruturante para a cidade.

O coletivo reforça que “a Secretaria também tem se ausentado de eventos que integram o Sistema Estadual de Cultura — como o Seminário de Integração da Gestão Cultural — perdendo oportunidades de formação, articulação federativa e captação de recursos”.

Com o auditório lotado, por profissionais do setor cultural, de toda a região, a carta ainda salienta que “é urgente que a cultura seja tratada com seriedade. A nomeação de gestores sem preparo técnico fragiliza o diálogo com a comunidade e compromete a confiança pública. Cultura é mais que eventos: é patrimônio, identidade e produção simbólica, e por isso deve ser tratada como área estruturante, com impacto direto na vida da população gramadense”.

Na ocasião também foi destacado que Gramado, reconhecida por sua excelência cultural no turismo, precisa garantir que essa qualidade seja refletida no acesso aos direitos culturais da população.

E na finalização o documento solicita que “diante desse cenário, sendo público e notório o despreparo da atual gestão, reivindicamos a imediata substituição do Secretário de Cultura e a nomeação de um(a) gestor(a) com reconhecida trajetória na área, sensível às demandas da comunidade, capaz de implementar com responsabilidade o Plano Municipal de Cultura e a Política Nacional de Economia Criativa (Decreto nº 9.891/2019). Essa medida é fundamental para que Gramado reafirme seu protagonismo e lance sua candidatura como Cidade Criativa pela Unesco, processo iniciado por esta pasta e ainda não concluído”.

A carta foi entregue oficialmente na sessão da Câmara de Vereadores, acompanhada de um abaixo-assinado de apoio da comunidade e endereçada ao prefeito, exigindo tomada de providências imediatas. O abaixo assinado já conta com mais de 700 assinaturas e pode ser acessado pelo endereço: https://www.change.org/p/apoie-a-valoriza%C3%A7%C3%A3o-da-cultura-em-gramado?recruiter=1368935201&recruited_by_id=bd494ff0-0689-11f0-929e-35ffc54b7fd4&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=starter_onboarding_share_flow&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_490485769_pt-BR%3A5

Participam do Coletivo de Cultura Gramadense:

Alessandro Muller

Adriano Gonçalves

Ariel Pultz

Arthur Adams

Arthur Bocalon

Associação Etnias de Gramado

Bettina Lauterbach

Carla Ferreira

Claudia Kellermann

Daniel Bertoluci

Daniela Reginatto da Costa

Elisa Schunck

Elisabeth Bado

Fernanda Dahmer

Fernando Gomes

Francine Monteiro Noguês

Lucas Lopes

Luana Michel

Levi Gebauer

Laura Kessler

Lenner Lopes

Lígia Fagundes

Lucas Fialho

Jéssica Rodrigues

Juliane Ferreira

Juliana Sehn

Marco Lima

Mariana Cavalli Libardi

Medy Fernandez

Naiana Amorim

Nelson Haas

Potira Moura

Pablo Prinstrop

Patrícia Viale

Tauane Proença

Fotos: divulgação