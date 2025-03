Agroindústria representa Canela na Expoagro Afubra 2025

A agroindústria Queijaria Alvorada Missioneira, que tem o apoio do Departamento de Agricultura, da Secretaria de Obras de Canela, está representando a cidade na Feira Expoagro Afubra 2025, que acontece até esta sexta-feira, dia 28, em Rio Pardo/RS.

A feira é voltada à agricultura familiar e oferece uma programação diversificada com lavouras demonstrativas, exposição de animais, agroindústrias, palestras técnicas e uma ampla mostra de máquinas, equipamentos, produtos e serviços.

O expositor canelense, Vanderlei Kaefer, da localidade de Linha São João, interior do município, está expondo seus produtos no evento. A queijaria tem tradição na fabricação de queijos coloniais e já foi premiada com medalha de ouro em concurso estadual realizado na Casa Mário Quintana, em Porto Alegre, em 2022. Além de outras honrarias recebidas em outros concursos como o Queijo Brasil, onde também foi premiada com medalha de Ouro com o queijo serrano, na categoria cru e com o queijo árabe Chancliche com medalha de Bronze na categoria pasteurizado, além de melhor doce de leite, no 1º Concurso Estadual de Doce de Leite, realizado pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios do Rio Grande do Sul.

“A participação em eventos deste porte são um incentivo para o desenvolvimento das agroindústrias locais”, ressalta Guilherme Rasche Lohmann, diretor do Departamento de Agricultura de Canela.