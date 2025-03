Gramado Games 2025 envolveu mais de 3.500 pessoas por dia no último final de semana

A edição 2025 do Gramado Games, o maior campeonato de Crossfit do Sul do Brasil, aconteceu no último final de semana (22 e 23 de março) em Gramado, com um sucesso estrondoso. Ao longo dos dois dias de evento, o Ginásio Poliesportivo Pedro Tissot, na Vila Olímpica, pulsou com a energia de mais de 600 atletas de diversos estados e uma impressionante participação de público, com mais de 3.500 pessoas passando pelo local em cada dia.

O campeonato atendeu as expectativas, oferecendo uma estrutura completa que ocupou todo o ginásio e áreas externas. Os espectadores vibraram com as disputas acirradas na arena principal, enquanto os atletas se preparavam com foco na área de aquecimento. O evento também proporcionou um espaço de exposição dinâmico, com lançamentos e produtos fitness, além de variadas opções gastronômicas para todos os presentes.

Os competidores enfrentaram cinco desafiadoras provas, testando seus limites em diferentes categorias: Scaled, Amador, Master e RX. A competição também reservou espaço para atletas de elite, que demonstraram o alto nível técnico do Crossfit nacional em atividades que envolveram levantamento de peso, movimentos ginásticos e exercícios aeróbicos.

“Nosso objetivo de oferecer um evento de alto nível foi alcançado com sucesso. A cada edição, buscamos aprimorar a experiência tanto para os atletas quanto para o público, e este ano não foi diferente”, comemorou Gustavo Tomasini, proprietário do CrossFit Gramado e um dos idealizadores do Gramado Games.

Além da intensa programação esportiva, o Gramado Games 2025 demonstrou seu compromisso social ao promover uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. A generosidade do público resultou em um volume significativo de doações, que serão destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social de Gramado.

O Gramado Games 2025, com o apoio da Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, reafirmou a vocação da cidade como um importante destino para o turismo esportivo.

“O Gramado Games é fundamental para fortalecer a imagem de Gramado como um destino turístico esportivo de excelência. O evento impulsiona nossa economia, gera oportunidades de trabalho e atrai visitantes de todo o país, consolidando nossa cidade como referência no cenário esportivo nacional”, destacou o secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo.