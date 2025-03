Olivas celebra recorde na colheita e sucesso do 1º Festival do Azeite Nostra Oliva

Paralelo ao período de colheita, o Olivas de Gramado promoveu o 1º Festival do Azeite Nostra Oliva. O evento superou todas as expectativas consagrando-se como um novo atrativo turístico para a Serra Gaúcha. Realizada de 8 a 23 de março, a festividade atraiu visitantes e apaixonados pelo universo dos azeites. Foram oito dias com programação diversificada e interativa que proporcionaram ao visitante, experiências únicas como colher azeitonas do pé, vivenciar a etapa de extração e envase, além de desfrutar de atividades que o parque dispõe, como Imersão 360º, Degustação Sensorial Harmonizada de Azeites, Tour Rural com Expresso Olivas, Piquenique Toscano e Olivas Sunset.

Todas as datas com capacidade para 45 participantes cada esgotaram e uma nova turma foi aberta para o dia 22 de março para que todos os clientes fossem atendidos. Todos os participantes do Nostra Oliva levaram para casa uma garrafa de 250 ml de azeite de oliva não filtrado, recém-extraído, além de outros brindes. O produto de alta qualidade contém mais antioxidantes em relação ao extravirgem convencional por ter uma concentração maior de polifenóis, fitonutrientes indicados para o combate e prevenção a enfermidades crônicas, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. O conceito inovador do festival encantou o público e recebeu elogios por parte da crítica especializada.

“Foi realmente surpreendente o sucesso de público, mídia e crítica na primeira edição do Festival do Azeite Nostra Oliva. Sabíamos que estávamos criando uma experiência até então inédita, para um público seleto, mas não tínhamos noção do grande número de pessoas que se dispuseram a vivenciar esta grande festa da colheita das olivas”, avalia Bertolucci, que também é sócio do Olivas de Gramado e diretor de turismo do Instituto Brasileiro de Olivicultura (IBRAOLIVA).

A expectativa para as próximas edições é grande, pois o Nostra Oliva surge como um evento diferenciado e de experiências exclusivas, até então inéditas, que vem para preencher uma lacuna no calendário de eventos da região e movimentar a baixa temporada em Gramado, trazendo um público consumidor de alto poder aquisitivo, cada vez mais interessado no universo do azeite de oliva extravirgem de alta qualidade.