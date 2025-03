Atrações turísticas de Canela são divulgadas na Feira UGART

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, está presente na Feira de Negócios Turísticos da União Gaúcha das Operadoras e Representantes de Turismo (UGART), que acontece nesta sexta-feira, dia 28, e sábado, 29, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. A feira, que tem como público-alvo agentes de viagens, tem como slogan: “Um Mundo de Idéias – Atualização, Conhecimento, Network e Negócios”.

A participação de Canela está ocorrendo no estande da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o trade turístico local. Conforme o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Carniel, esta participação visa consolidar a cidade como um dos principais destinos turísticos do RS e reafirmar o título de Capital Nacional dos Parques Temáticos. “Estamos preparando a promoção de Canela para 2025, com a participação em feiras e eventos voltados para profissionais do setor. Nosso objetivo é fortalecer o destino, que já é reconhecido por seu potencial monumental em entretenimento e natureza, além de um calendário de eventos de sucesso. Assim, seguimos divulgando Canela como o principal destino da Serra Gaúcha”, enfatiza Carniel.