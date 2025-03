Copa Gramado de Vôlei Masculino agita o Ginásio Perinão neste domingo

O Ginásio Perinão se prepara para receber a emoção e a competitividade da Copa Gramado de Vôlei Masculino neste domingo, 30 de março. A competição promete movimentar o cenário esportivo da região, reunindo 10 equipes de Gramado, Canela e de outras cidades do Rio Grande do Sul.

A bola sobe a partir das 8h da manhã, com jogos que se estenderão ao longo de todo o domingo, proporcionando um dia inteiro de grandes disputas e lances emocionantes para os amantes do vôlei. A entrada para o público no Ginásio Perinão será totalmente gratuita, incentivando a participação da comunidade e o apoio aos atletas.

A Copa Gramado de Vôlei Masculino é uma iniciativa da esportista Sandra Foss, que conta com o importante apoio da Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Esporte e Lazer. A parceria visa fortalecer o esporte local e promover o intercâmbio entre atletas de diferentes municípios.

As equipes confirmadas para a competição são:

Thunder – Nova Petrópolis

Nova Vôlei Sub 19 – Nova Petrópolis

ALVOX – Alvorada

Squad Verde – Canela

Squad Preto – Canela

100 LIMITES – Taquari

AVV – Venâncio Aires

Wolves – Caxias do Sul

Elite Club – Tramandaí

Ramos Pacheco – Gramado

O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, destaca a importância do evento para o município. “A Copa Gramado de Vôlei Masculino é uma excelente oportunidade para fomentar a prática esportiva e o lazer em nossa cidade, além de promover a integração entre atletas de diversas regiões. Estamos muito felizes em apoiar esta iniciativa que certamente trará um domingo de muita energia e competição para o Ginásio Perinão”.