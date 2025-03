Curso de Psicologia da UCS Hortênsias promove palestra sobre interdisciplinaridade na saúde mental 

A aula inaugural sobre interdisciplinaridade no cuidado à saúde mental, do bacharelado em Psicologia da UCS Hortênsias aconteceu na última terça-feira, dia 25, e abordou a importância da parceria entre os profissionais de psicologia e psiquiatria no cuidado integral com os pacientes.

A palestra contou com a presença das psicólogas Mônica Boeira e Janine Rocha Palodetti e os médicos psiquiatras, Dr. Sawllus Coelho e Dr. João Alberto Slongo Martins, que atuam na saúde pública dos municípios de Canela e Gramado.

Durante o evento, Dr. João Slongo Martins enfatizou que nossa sociedade vive o reflexo de uma pandemia e das enchentes, que ocorreram ano passado. “Nosso desafio diário como profissionais é resgatar a saúde mental”, ressaltou. Além disso, os profissionais destacaram a importância do encontro para a integração entre os profissionais da saúde, visto que o trabalho de ambos se complementam e favorece diretamente os pacientes.