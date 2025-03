Futsal Série Bronze segue com confrontos durante a semana

Mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futsal – Série Bronze promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer de Canela (DMEL), foi realizada durante toda a semana, a partir das 19h, no ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

Na segunda-feira, 24, ocorreram as seguintes partidas: Avenida Futsal 0 x 0 AKAF – Kikis, Los Amigos 3 x 0 Estrangeiros, MV Futsal 2 x 1 Os Canalhas F. C e Amigos do Espeto 4 x 2 Atlético Canelense. Os atletas que se destacaram foram: José Régis “Tatu” – (Amigos do Espeto), Vinícius Velaski – MV Futsal, Mateus Perotto – Los Amigos e Everton Trindade “Sid” – AKAF – Kikis.

Na quarta-feira, 26, aconteceram mais quatro duelos, e os resultados foram: União Rancho Grande 3 x 3 Futibas de Terça, Sport Club Canela/Santa Líria 1 x 4 Galera do Estevão, Rio Grande 3 x 8 MB Sports e Bar do Tio Fredo 4 x 1 Del Trago Futsal. Os Destaques foram: Jeison Lavarenz “Buda” – Futibas de Terça, Kelvin Nascimento – Galera da Estevão, Robert Ferreira – MB Sports e Cristian Rodrigo – Bar do Tio Fredo.

Dando sequência ao campeonato aconteceram mais quatro partidas nesta quinta-feira, 27: A Nata F.C 7 x 0 F.C Barça Os Guri do Manoel, Associação Canelense 6 x 1 JR Futsal, Âncora 3 x 4 Boleiros e Unidos Futsal 3 x 1 Elite Futsal.

Nesta sexta-feira, 28, acontecerão os seguintes confrontos: Eficaz FC x CasaBlanca, Peleadores x Portela F.C, Mercenários x Real Matismo e Projeto 25 x Amigos do Chacrão. O campeonato segue até o dia 23 de maio. Mais informações sobre os jogos e classificação através do site www.copafacil.com/2025bronzecanela.

Fotos: Divulgação DMEL

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela