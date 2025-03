Parque do Caracol, em Canela, lança projeto social de reforço escolar e educação ambiental na comunidade

A iniciativa “Saber Caracol” será apresentada no dia 31 de março pelo Grupo Iter com parceria técnica e de realização do Instituto da Criança.

O Parque do Caracol, icônico ponto turístico do Rio Grande do Sul, localizado em Canela, lança no próximo dia 31 de março, o “Saber Caracol”, projeto social voltado à educação ambiental.

O Grupo Iter, holding que administra o parque, buscou o Instituto da Criança, reconhecido gestor social com 30 anos de atuação e influência sobre mais de 900 organizações sociais distribuídas em quase todos os estados do Brasil, para desenvolver o projeto de reforço escolar e educação ambiental. A iniciativa será realizada na Escola Municipal Machado de Assis, localizada na RS-466, próximo ao atrativo, e que completa 82 anos no dia do lançamento do projeto.

A ação é voltada ao público infantil e irá oferecer suporte pedagógico personalizado para estudantes com dificuldade de aprendizagem nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Meio Ambiente, além de promover a educação ambiental das comunidades no entorno do parque, que se destaca também por ser uma área de preservação ambiental e ter um bioma diversificado.

“Esse projeto reforça o nosso propósito enquanto gestores do Parque do Caracol de transformar o turismo brasileiro, integrando natureza, sustentabilidade e aprendizado. Estamos muito animados para ver essa iniciativa tendo um impacto positivo em nossa comunidade e ajudando a construir um futuro melhor para as próximas gerações”, comenta Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol.

Ao longo do ano letivo de 2025, os alunos da instituição terão 4 horas semanais de reforço escolar, além de participarem de oficinas e projetos práticos sobre temas ambientais como a fauna e flora da região, uso consciente da água e energia renovável, atividades lúdicas e de cinco visitas ao Parque do Caracol. A Escola Municipal Machado de Assis é uma instituição de ensino multiserial, ou seja, onde todos os alunos de diferentes idades e anos estudam juntos, por isso a ação permitirá a participação de todos os alunos da escola.

Para acompanhar a eficiência do projeto, uma equipe técnica interdisciplinar irá monitorar e avaliar o desempenho acadêmico e a evolução dos alunos em relação aos conhecimentos adquiridos. Além de conhecer o projeto, já no dia 31 de março, os alunos irão receber kits escolares com camisetas, cadernos, canetas e lápis doados pelo Parque do Caracol.