Senac Gramado oferece oficinas gratuitas durante a ChocoPáscoa 2025

O Senac Gramado marcará presença na ChocoPáscoa com uma programação especial de Oficinas Gratuitas na escola, voltadas tanto para adultos quanto para crianças. As oficinas serão ministradas por docentes especializados, abordando diferentes técnicas e receitas para quem deseja aprimorar suas habilidades culinárias durante a Páscoa. As inscrições podem ser realizadas na aba de eventos do site do Senac Gramado.

Confira a programação:

Oficinas para adultos:

03/04 às 18h30: Cupcakes temáticos de Páscoa – Docente Sandra Barth

10/04 às 18h30: Barra de chocolate Branco com Pistache – Docente Sandra Barth

11/04 às 18h30: Suflê de Salmão acompanhado de Mix de folhas verdes com sementes – Docente Bruna Gotardo

17/04 às 18h30: Bolo temático de Páscoa – Docente Sandra Barth

Oficinas para crianças:

16/04 às 16h: Oficina brincando com o chocolate (Docentes Bruna Gotardo e Sandra Barth)

Sobre o evento

A ChocoPáscoa Gramado 2025 ocorrerá de 28 de março a 21 de abril, transformando a cidade na capital do chocolate artesanal e oferecendo um cronograma diversificado para todas as idades. Esse evento celebra a cultura do chocolate artesanal e a tradição pascal da cidade. O festival reúne atrações para toda a família, incluindo decorações temáticas, paradas festivas, oficinas de confeitaria, atividades interativas para crianças e uma programação religiosa especial.

Todas as oficinas serão realizadas na escola do Senac Gramado, que fica localizada na rua São Pedro, 663 – Centro. Mais informações no número (54) 3286-4445.