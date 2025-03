Jogos Digitais e Letras da Faccat conquistam nota máxima no MEC

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) comemoram mais duas importantes conquistas para a Instituição. Entre os dias 19 e 21 de março, os cursos de graduação em “Jogos Digitais” e “Letras” passaram por uma avaliação criteriosa realizada por duas equipes do Ministério da Educação (MEC), que analisou minuciosamente todos os aspectos pedagógicos e estruturais. O resultado, divulgado na sexta-feira, 28 de março, reafirma o compromisso da Faccat com a excelência acadêmica: ambos os cursos receberam o conceito 5, a nota máxima. Este reconhecimento é um reflexo da qualidade do ensino oferecido pela Instituição, destacando a Faccat como uma Instituição que forma profissionais altamente qualificados e preparados para atuar de forma eficaz na sociedade.

Compromisso com a Qualidade

O diretor-geral da Faccat, Delmar Backes, comenta a conquista, destacando que a obtenção da nota máxima em mais dois cursos é resultado de um trabalho sério, comprometido e de excelência. “Estamos felizes com mais duas notas máximas. A Faccat já conta com outros cursos de graduação que também conquistaram o conceito 5. A qualidade da nossa Instituição é algo consolidado. Parabéns a todos os envolvidos, especialmente nas áreas dos cursos de Jogos Digitais e Letras. Vamos continuar promovendo com seriedade o que é o verdadeiro DNA da Faccat”, afirma Delmar.

Jogos Digitais: inovação e conexão

O curso de Jogos Digitais, autorizado em 2015 e iniciado em 2016, possui infraestrutura de ponta, com salas de aula modernas, diversos laboratórios e um espaço exclusivo dedicado à prática de jogos digitais, com layout e equipamentos adequados. Sua matriz curricular está constantemente atualizada, alinhando-se às necessidades do mercado e promovendo a inclusão dos alunos no ambiente profissional. “O curso conta com um corpo docente altamente qualificado, com ampla experiência na área de Jogos Digitais, o que contribui para a formação sólida e atualizada dos estudantes. O conceito 5 é um reflexo dessa excelência e do trabalho dedicado de toda a comunidade acadêmica, incluindo professores, funcionários e alunos. Parabéns a todos”, comemora o coordenador do curso, Paulo Rech Wagner.

Letras: tradição e dedicação à Educação

O curso de Letras foi autorizado no final de 2001, iniciando suas atividades em 2002. Desde o início, a Faccat se preocupou em oferecer aulas de qualidade, com a seleção de professores altamente capacitados e um currículo que acompanha as novas exigências na formação de educadores. “O conceito 5 é o resultado de um trabalho coletivo de toda a equipe – professores, funcionários e alunos – comprometidos com a qualidade da educação”, ressalta a coordenadora geral dos cursos de Licenciatura da Faccat, Marlene Soder Ressler.

Já a professor Dieila dos Santos Nunes, que é a Coordenadora do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Letras, comenta que a conquista do conceito máximo é resultado de um trabalho coletivo, sólido, ético e sensível, conduzido por um corpo docente altamente qualificado e comprometido com a formação humana e intelectual dos estudantes do curso de Letras. É também fruto do engajamento dos acadêmicos, da integração entre teoria e prática e da articulação entre os diversos componentes curriculares. “Para a coordenação do curso, esse resultado reforça a importância do ensino presencial, da convivência, da troca de saberes e do vínculo entre professores e estudantes. O conceito 5 celebra um projeto pedagógico que tem a formação docente como missão e a transformação social como horizonte”, enfatiza.