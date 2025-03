O tempo é precioso de mais para se perder com coisas banais

Caro leitor, vivemos em dias corridos, a pandemia trouxe a sensação que isso mudaria, que após um tempo reclusos passaríamos a desacelerar, o que de fato não aconteceu. Com os avanços tecnológicos parece que vivemos sempre atrasados e que o dia precisava ter pelo menos umas 8 horas a mais.

De um tempo para cá venho estudando muito sobre o comportamento humano, principalmente o meu, questiono com muita frequência minhas convicções, pois o que servia há anos atrás hoje pode estar obsoleto, ultrapassado e não fazer mais sentindo. Talvez o que mais me incomode hoje é a imprevisibilidade de tudo, essa semana ainda estava conversando com um amigo que tem comércio há mais de 25 anos, ele disse que cada ano é muito diferente, literalmente uma montanha russa de emoções.

Voltando a questão do tempo, tenho dado prioridade para otimiza-lo só que para isso é necessário muita disciplina e organização, nesses aspectos eu sempre fui nota 10, pois desde de cedo aprendi com meus pais e praticava bastante na época de faculdade quando tinha 4 empregos e 14 disciplinas simultâneas no semestre, pois cursava duas faculdades juntas. Atualmente com dois filhos, um deles bebe, muitos atendimentos, palestras, escritas, casa, marido, família e amigos voltei a sentir a necessidade da gestão do tempo e obviamente retomei a utilização das ferramentas que uso nos atendimentos.

Assim como objetividade faz parte da minha vida, me questionei como agimos em relação ao tempo dos outros, vou exemplificar com uma situação que me aconteceu no final de semana, coloquei um item a venda no marketplace, recebi várias respostas ao anúncio, aquela famosa- este item está disponível? Você investe um tempo monitorando e respondendo os viventes, – sim está e da continuidade na conversa. A pessoa me pediu para chamar ela no watts e até aqui tudo normal. Você adiciona o número chama a pessoa que vai te responder obviamente no tempo dela e a primeira pergunta é? Qual o valor? Você respira para não responder besteira e solta, – o mesmo do anúncio. E repete o valor obviamente e a pessoa responde – muito caro para o meu bolso. Agradeci contato, pensando o que leva o vivente a fazer você perder tempo, pelo simples fato de responder um anúncio, pedir que te chame no privado e não se dar o trabalho de olhar as informações. Você provavelmente deve ter lembrado de várias situações parecidas, não é mesmo?

Por mais que pareça uma situação normal você perde tempo, poderia ter gasto com outra coisa, respondendo outra pessoa que de fato vai querer comprar o item, com um jogo de dominó com o filho, sei lá. O tempo é muito precioso para perder com coisas banais! Então fica meu apelo para que possamos ser mais respeitosos com o nosso tempo, mas principalmente com o dos outros.