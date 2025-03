Prefeito Gilberto Cezar recebe RGE para tratar de implantação de fiação subterrânea em Canela

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu em seu gabinete o superintendente da RGE, Rafael Dala Brida, nesta sexta-feira, dia 28, para firmar uma parceria com a concessionária para iniciar o projeto de implantação de fiação subterrânea no Centro da cidade.

Na oportunidade, Rafael confirmou que será iniciada a elaboração do projeto, conforme determinação do prefeito. O objetivo da administração municipal é delimitar a área da Rua Felisberto Soares e entorno da Catedral de Pedra para o novo sistema de iluminação nesta primeira etapa. Depois, a ideia é dar continuidade em outras vias centrais, sendo viabilizado através de outras alternativas que já foram iniciadas em estudo, como um termo com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O projeto técnico, que será elaborado pela RGE, deve ser entregue nos próximos três meses. Após, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Obras, deverá elaborar um projeto próprio para posteriormente iniciar a licitação da obra. “Com a nova iluminação, nosso objetivo é melhorar a infraestrutura do Centro da cidade, tornando nosso município mais belo e atrativo para comunidade e visitantes”, ressalta o prefeito.