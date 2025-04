Sicredi volta a apoiar eventos de Canela

Uma importante parceria foi retomada para o município de Canela. O prefeito Gilberto Cezar esteve reunido na última semana com representantes da Sicredi Pioneira, que confirmaram o patrocínio da marca para a Páscoa em Canela, que começa no próximo dia 4 de abril. Estiveram na Prefeitura formalizando o apoio a gerente de agência, Natália Carolina Pimienta Posadas Schäfer, e o diretor de negócios, Luiz Cesar Wazlawick.

Segundo o prefeito de Canela, a reaproximação com a cooperativa é fundamental para impulsionar o turismo, além da Sicredi ser uma marca alinhada com as estratégias de divulgação que envolvem o município. “É muito mais que uma instituição financeira, mas uma cooperativa que investe no desenvolvimento social local. Canela volta a ter este importante parceiro e a reestabelecer o elo de parceria mútua”, comenta Gilberto Cezar.