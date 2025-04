Abertas inscrições para o mestrado em Planejamento e Gestão de Cidades Sustentáveis

Pós-graduação é a primeira do Rio Grande do Sul com foco neste segmento

Estão abertas até o dia 12 de maio as inscrições para o processo seletivo ao mestrado em Planejamento e Gestão de Cidades Sustentáveis da Universidade de Caxias do Sul, o primeiro do Rio Grande do Sul com foco nesta área. O curso interdisciplinar terá duração de dois anos, com previsão de início para o mês de junho, e inaugura o Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão de Cidades Sustentáveis da UCS. São 20 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas nesta página, onde também consta o edital com todas as informações do processo.

O mestrado em Planejamento e Gestão de Cidades Sustentáveis sinaliza o reconhecimento do Ministério da Educação diante de um trabalho realizado pela UCS desde 2020, quando foi criado o CityLivingLab, grupo de professores e pesquisadores da Instituição empenhados no estudo e no desenvolvimento de soluções para preparar as cidades aos desafios da sustentabilidade.

“Importante considerar essa experiência da UCS, sua atuação com foco nos sistemas regionais de inovação nos quais a transferência de conhecimento passa a ser o fator principal para as trajetórias e as dinâmicas do desenvolvimento local e regional”, destaca a professora Ana Cristina Fachinelli Bertolini, coordenadora do CityLivingLab. Ela cita, entre os objetivos do curso, o de desenvolver pesquisas científicas aplicadas que estabeleçam práticas transformadoras e solucionem problemas, planejando e preparando as cidades para novos modelos sustentáveis. “Vamos formar mestres capazes de entender e atuar nas interfaces entre diferentes campos do saber, aplicando conhecimentos técnicos, científicos e humanísticos de maneira sinérgica para promover o desenvolvimento urbano”, finaliza Ana Cristina.

