Agentes de Saúde realizaram mais de 7 mil visitas em dois meses em Canela

A Secretaria Municipal de Saúde de Canela dispõe atualmente de 31 agentes de saúde, que são profissionais que atuam na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Somente em janeiro e fevereiro de 2025, os agentes já concluíram 7.170 visitas domiciliares, realizando acompanhamento e cuidados preventivos.

Conforme a enfermeira de atenção primária à Saúde, Catiana Benetti Foss Holdorf, os servidores realizam diversas atividades nas comunidades, entre elas, acompanhamento de gestantes, idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas; orientação sobre higiene, vacinação, nutrição, saúde mental e cuidados preventivos, além de identificação de vulnerabilidades sociais e encaminhamento para serviços especializados.

As visitas são realizadas para as famílias que fazem parte das áreas mapeadas pelas equipes de Saúde da Família e a frequência das visitas depende da prioridade de cada uma delas, sendo priorizado os casos com pacientes acamados, gestantes, crianças, puérperas e idosos.

O secretário de Saúde de Canela, Jean Spall, afirma que a ação destes profissionais é muito importante. “O trabalho de prevenção à saúde, de mobilização da comunidade para campanhas de vacinação e o acompanhamento dos pacientes a domicílio, realizado por estes profissionais, gera mais qualidade de vida para a comunidade”, afirma.

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela