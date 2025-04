Amigos do Pai Davi e Ita Futsal estão na final da Terceira Divisão de Futsal de Gramado

A noite da última segunda-feira (31) foi de muita emoção e definição no Ginásio Perinão, com a realização das semifinais da Terceira Divisão de Futsal de Gramado. Os confrontos não apenas definiram os finalistas da competição, mas também garantiram o acesso de duas equipes à Segunda Divisão do futsal gramadense.

No primeiro embate da noite, o Amigos do Pai Davi demonstrou sua força ao vencer o M.B.Sports, com um placar de 5 a 0. A vitória não só carimbou o passaporte para a final, como também assegurou a vaga na divisão superior para a equipe.

O segundo jogo da noite reservou ainda mais emoção para os presentes. De Melo e Ita Futsal protagonizaram um duelo equilibradíssimo, que terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal. A prorrogação manteve a igualdade no placar, com um novo empate em 0 a 0. A decisão ficou para a disputa de pênaltis, onde o Ita Futsal se mostrou mais eficiente e venceu por 5 a 4, garantindo assim a sua vaga na final e o acesso à Segunda Divisão.

Com as semifinais definidas, a grande final da Terceira Divisão de Futsal de Gramado será disputada em jogo único na próxima sexta-feira (4), às 20h, novamente no Ginásio Perinão.