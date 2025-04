Campanha de Vacinação contra a gripe inicia no dia 7 de abril

A Secretaria de Saúde de Canela, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, realizará a Campanha de Vacinação contra a Influenza a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de abril, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

Conforme a enfermeira Magali Cavinato, a partir deste ano, a vacina da gripe faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos e 11 meses e 29 dias), gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade). E fazem parte do grupo especial o seguinte público: puérpera, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da área da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde enfatiza que a aplicação da vacina contra a gripe deve ser realizada o mais breve possível pois, para alcançar a eficácia necessária, leva em torno de 15 a 20 dias após a aplicação da mesma. A meta de vacinação é de 90 % de cada grupo. “A vacina não pode ser aplicada em caso de febre, quadro gripal ou alergia a algum componente da vacina. Reiteramos a importância da vacinação para todos dos grupos elencados”, informa a enfermeira.

O Dia D da vacinação será realizado no dia 10 de maio, das 8 horas ao meio-dia e das 13 às 16 horas, em todas as Unidades Básicas do município. Para realizar a imunização será necessário apresentar carteira de vacinação para crianças com o cartão SUS ou CPF. Para os demais grupos somente o cartão SUS ou CPF. O horário de atendimento nos postos para a vacinação é das 7h30 às 11h30 e das 13 às 16 horas.

SOBRE A INFLUENZA

A Influenza é uma infecção respiratória viral aguda de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. É causada pelos tipos A, B, C e tipo D, sendo os vírus do tipo A e B, responsáveis por epidemias sazonais em seres humanos. E a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza, reduzindo o agravamento da doença, as internações e número de óbitos.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela