Escola Municipal Machado de Assis, em Canela, completa 82 anos

A Escola Municipal de Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Machado de Assis, localizada no bairro Caracol, em Canela, completou 82 anos no último domingo, dia 30. A instituição foi fundada em 30 de março de 1943 e tem como filosofia “Educar para a cidadania, conscientização social, respeito e convivência com a diversidade, promovendo a política de igualdade e a ética da identidade”.

Atualmente atende 28 alunos no turno da tarde, do pré ao 9º ano, sendo estas turmas multisseriadas, ou seja, onde todos os alunos de diferentes idades e anos estudam juntos. O educandário conta com a direção de Grasiela Faes Schwaizer e uma equipe composta por quatro professores e uma merendeira.

O nome da instituição, Machado de Assis, é uma homenagem ao escritor brasileiro. De origem humilde, lutou muito desde pequeno para ganhar a vida, trabalhou em jornais, e tipografia. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Escreveu famosos romances, poesias, crônicas, dramas e comédias.

Os principais projetos da escola são: “Meio Ambiente revitalização do meio”, tendo como objetivo desenvolver o senso crítico e a cidadania através de ações voltadas à melhoria da comunidade em que estão inseridos; “Educação Fiscal e Cidadania”, que visa destacar a relevância do conhecimento sobre Educação Fiscal para formação do cidadão; além de outros projetos como Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Banda de percussão e horta escolar. Conforme a diretora, a escola procura desenvolver trabalhos baseados no interesse dos alunos, dentro da realidade da comunidade.

PROGRAMAÇÃO

Na tarde da segunda-feira, dia 31, a Escola contou com uma programação especial em comemoração ao aniversário. Abrindo o ato festivo, foi cantado o hino da instituição. A secretária municipal da Educação professora dra. Maria Gorete Rodrigues da Silva prestigiou o evento e parabenizou a escola pela data, ressaltando a organização e a alegria transmitida pelas crianças em estudarem na instituição de ensino.

Após, ocorreram apresentações dos alunos com música e relato sobre a história da Escola. Na oportunidade, houve também a apresentação do projeto “Saber Caracol” do Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol, com parceria técnica do Instituto da Criança. A apresentação foi realizada pela gerente-geral do atrativo, Sandra Ferraz, que ressaltou que a ação é voltada ao público infantil e promoverá a educação ambiental das comunidades no entorno do parque, que se destaca também por ser uma área de preservação ambiental e ter um bioma diversificado.

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela