O Vitório, o Romildo e o Constantino

Eu sempre acabo traçando comparativos entre futebol e política. Afinal, muitas vezes o modus operandi de dirigentes de futebol se assemelha ao de políticos tradicionais. Analisemos os dois clubes pelos quais somos apaixonados:

No Inter, Vitório Piffero foi um dirigente, com o perdão da redundância, vitorioso. Ganhou a Libertadores da América e o Mundial como vice de futebol e, depois, como presidente, venceu a Copa Sul-Americana e levou o Inter a mais um título de Libertadores. Se eu parasse aqui, todos pensariam que ele entrou para a história de forma única e exclusivamente positiva no Internacional. Mas não foi assim. Em 2015, o Inter já enfrentava uma fase complicada, e Piffero voltou à presidência com o slogan “O Campeão Voltou”. Fora de campo, sua última gestão já havia sido controversa, principalmente por tentar reformar o Beira-Rio com recursos próprios. Foi impedido, o que preservou as finanças do clube. Contudo, em seu retorno, o Inter padeceu dentro e fora das quatro linhas. Diversas situações envolvendo seus diretores (inclusive prisões) culminaram no inédito rebaixamento à segunda divisão em 2016. Piffero saiu do clube defenestrado e, inclusive, responde a processos civis e criminais por desvios.

No Grêmio, Romildo Bolzan assumiu o clube com a missão de pacificar uma agremiação que vinha de gestões fracassadas. Dirigentes históricos como Paulo Odone, Fábio Koff e emergentes como Duda Kroeff não conseguiam unir esforços em busca de objetivos esportivos. Apesar da tão sonhada Arena estar pronta, o Grêmio seguia devendo na parte esportiva, acumulando anos sem títulos para sua frustrada torcida. Romildo começou a organizar a casa e, em parceria com Renato Portaluppi, venceu a Copa do Brasil e a Libertadores da América em uma sequência histórica, 2016 e 2017. A boa fase continuou, e o grupo político de Romildo aproveitou para mudar o estatuto do clube, prolongando o mandato do ex-prefeito de Osório. A partir daí, tudo começou a degringolar. Romildo perdeu sua base, e o que antes funcionava como um relógio acabou falhando. Resultado: Grêmio rebaixado em 2021.

Em ambos os casos, Piffero e Romildo deixaram seus nomes na história de seus clubes para o bem e para o mal. Que fique claro: não estou comparando a conduta dos dois na esfera judicial. Nesse aspecto, Piffero tem muito a explicar, enquanto Bolzan não. Mas ambos estiveram no topo e conheceram o fundo do poço. Em ambos os casos, a empáfia precedeu a queda. Cercaram-se mal e agiram de forma equivocada em diversos momentos.

Ao olhar para a realidade política de Canela, com mais uma notícia de prisão, lembro-me do agora ex-prefeito Constantino Orsolin. Sim, é necessário citá-lo, pois o fato ocorreu ainda durante sua gestão. Constantino teve quatro anos excelentes, que lhe renderam 80% dos votos para um segundo mandato. E então vieram erros atrás de erros: prisões nas áreas de turismo, obras, saúde, assistência social, meio ambiente e secretaria de governo; sucateamento do maquinário público; esvaziamento dos eventos que atraíam turistas para a cidade; filas nos postos de saúde; e diversos projetos que não saíram do papel, como o ginásio municipal. Espaços como o Centro de Feiras, Casa de Pedra, Parque do Palácio, Parque do Lago e Estação Rodoviária estavam em estado deplorável, além da Praça João Correa, que, convenhamos, não estava nada bem no final do último mandato de Constantino. Quando o ex-prefeito se manifestava parecia que vivíamos uma realidade paralela. A gestão que ele vendia não era nem de perto a realidade que se via a olha nus.

Constantino, Romildo e Vitório Piffero, cada um por seus motivos, poderiam ter saído consagrados de suas administrações. No entanto, saíram como grandes decepções. Muito disso se deve ao entorno que alimentou seus egos e à incapacidade de entender o que acontecia ao seu redor. O Inter e o Grêmio já começaram suas reconstruções. Que Canela faça o mesmo. É necessário, e os atuais governantes serão cobrados por isso. A gestão pública assim como no futebol não tem tanto tempo para esperar.