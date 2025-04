Operação fiscalizou comércio e abordagens irregulares no Centro de Canela

Uma operação de fiscalização e combate ao comércio irregular no entorno da Catedral de Pedra, em Canela, foi realizada na noite da última sexta-feira, dia 28, e sábado, 29. A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Trânsito, por meio do Departamento de Fiscalização, e com apoio da Brigada Militar (BM), ocorreu visando a tranquilidade e segurança das pessoas que passam pelo local.

Entre os materiais apreendidos estavam: material publicitário, brinquedos, lanches, câmeras fotográficas e tripés. Na primeira noite de operação foram registradas 13 notificações/multas e na segunda noite, 16 notificações e/ou multas.

“A operação visou o controle e fiscalização das abordagens irregulares, bem como o comércio irregular na área central do município. Depois, ainda seguimos realizando o controle de trânsito e barreiras, garantindo a segurança dos usuários das vias”, informa Adriel Buss, secretário municipal de Trânsito.