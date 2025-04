O Papo de Responsa – DP Canela retornou à EMEIEF Santa Terezinha.

Na oportunidade os Policiais Civis Sílvia Berro e Maurício Viegas dialogaram com 130 alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental.

Os temas solicitados pela direção da escola versaram sobre Bullying, Cyberbullying, Respeito e Cumprimento de regras.

A conversa contou com ampla participação dos alunos presentes.