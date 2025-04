Programa Ecocidadania é apresentado aos gestores municipais

O Programa Ecocidadania, desenvolvido em conjunto pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, foi apresentado para os gestores das demais pastas da Prefeitura de Canela nesta segunda-feira, dia 31. O objetivo foi debater e trazer todos os segmentos da administração municipal para atuação no âmbito do Programa.

Na ocasião, o secretário Carlos Frozi falou sobre cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2023, da ONU, contextualizando o cenário global e trazendo para a realidade local atual. Também relatou brevemente o histórico de protagonismo e pioneirismo que Canela já teve em matéria ambiental.



A secretária da Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, apresentou os objetivos do Programa e como ele está estruturado, com os três eixos de atuação: o Curricular, o Território Educativo e a Gestão Ambiental, e relatou o que já está em andamento. Após as apresentações iniciais, os presentes manifestaram suas impressões sobre os temas e contribuíram a partir do conhecimento dos órgãos e instituições onde atuam. “Este encontro proporcionou um breve diálogo de como as diferentes responsabilidades se relacionam, ficou compreendido que todos setores estão inseridos nas questões ambientais, por isso devem atuar juntos”, avalia Gorete.