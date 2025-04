Reunião alinha ações para impulsionar o turismo em Canela

Na manhã desta segunda-feira, dia 31, a equipe da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela, esteve reunida com os representantes do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) para tratar de assuntos referentes a ações relacionadas ao desenvolvimento do turismo na cidade.

Neste encontro, os representantes da iniciativa privada e do poder público dialogaram sobre a importância das ações e políticas públicas voltadas para o setor, assim como a criação de promoções turísticas. Entre os assuntos, uma nova abordagem para os eventos da região, valorizando mais a cultura e a hospitalidade local. A discussão de uma nova marca para Canela também esteve em pauta.

Para o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Rafael Carniel, o momento foi importante para alinhar as diretrizes das ações no turismo na cidade. “Estas diretrizes serão apoiadas em dados e números coletados junto ao trade e ao turista que está em Canela, para realizarmos ações assertivas em nossa promoção, eventos e fortalecimento de Canela como seu destino na Serra Gaúcha”, destaca.

Foto: Divulgação

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela