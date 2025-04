Terceira rodada do Campeonato Sub-11 acontece nesta terça-feira em Canela

O Campeonato Municipal de Futsal Sub-11, promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela segue com mais uma rodada nesta terça-feira, 1º de abril, a partir das 19h30, no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

Na segunda rodada os resultados foram: Guerreiro Futsal 1x 4 River Canela, Educa Esportes Branco 3×7 Olé Futsal Vermelho, Educa Esportes Azul 8×0 Projeto Gaúcho e Olé Futsal Branco 3×1 ATLF Branco.

Nesta terça-feira, 1°, será disputada a terceira rodada a partir das 19h30, com os seguintes confrontos: Galera da Estevão X Gaúcho, Educa Azul X ATLF Branco, ATLF Vermelho X Guerreiro Sports e River Canela X Educa Branco. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.copafacil.com/202511canela.

Foto: Divulgação DMEL

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela