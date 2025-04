3ª etapa da Operação Poste Limpo é reagendada para dia 15

A 3ª etapa da Operação Poste Limpo, promovida pela Prefeitura de Canela por meio da Secretaria de Trânsito e Fiscalização, em parceria com a RGE e operadoras de internet da região, que seria realizada nesta terça-feira, 1º de abril, na Avenida Júlio de Castilhos, foi transferida para o dia 15 de abril. A mudança acontece devido às condições climáticas.

Conforme o diretor do Departamento de Fiscalização, Márcio Sauer, a ação ocorrerá na parte da manhã, com bloqueio parcial da via, com o auxílio dos agentes de trânsito do município. Ele afirma, ainda, que esta próxima fase será maior. “A RGE confirmou o auxílio com seu maquinário, pois há previsão que sejam retiradas cerca de duas toneladas de fios inativos dos postes no local. Queremos realizar um trabalho reforçado, dando melhor visibilidade para esta via, que é uma das principais do Centro da cidade”, finaliza.