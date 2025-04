53º Festival de Cinema de Gramado bate recorde de inscrições

No total, foram inscritos 1.378 filmes entre longas, documentários e curtas-metragens brasileiros, um aumento de 44% em relação ao ano passado

O 53º Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre 13 e 23 de agosto na Serra Gaúcha, registrou um recorde de inscrições para as mostras competitivas brasileiras, que foram encerradas no domingo, dia 30 de março. Foram inscritos 1.378 filmes, entre eles 1.090 curtas-metragens e 143 longas-metragens brasileiros, além de 145 longas documentais, que representam um aumento de 44,93% em relação ao número de produções inscritas nas três categorias em 2024. Neste ano, serão selecionados até oito longas brasileiros, até cinco longas documentais e doze curtas-metragens brasileiros. O regulamento completo desta edição está disponível no site oficial do festival (www.festivaldegramado.net). A curadoria do 53º Festival de Cinema de Gramado é composta pelo jornalista, professor e crítico de cinema Marcos Santuário, pelo ator e diretor de cinema Caio Blat e pela atriz Camila Morgado, que passa a integrar o time.

“Para a Gramadotur este número tão expressivo é uma demonstração da força do cinema brasileiro e do prestígio do Festival de Gramado”, comenta Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, sobre o recorde desta edição.

São 14 categorias premiadas com o Kikito para Longas-Metragens Brasileiros (LMB), 12 para Curtas-Metragens Brasileiros (CMB) e uma, de Melhor Filme, para Longa-Metragem Documental (LMD). Os vencedores da 53ª edição do mais tradicional festival de cinema do Brasil recebem ainda premiação em dinheiro, além dos troféus e prêmios do Troféu Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas, que são concedidos pelo Festival e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e da Mostra de Longas Gaúchos, que têm regulamento próprio. O festival promove ainda Mostras Paralelas fora de competição, cuja programação é definida pela organização.

As inscrições para as mostras de longas e curtas gaúchos serão em abril, com data a ser divulgada em breve.