A VERDADEIRA ESPERANÇA

Em 1Coríntios 15:19, está escrito: “Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens”.

Deus quer nos dar uma esperança além desta vida, a esperança eterna, a esperança de ser glorificado com Cristo para sempre. Contudo, se dependemos do intelecto humano e temos esperança em Cristo somente para receber Seus benefícios nesta vida, somos infelizes e miseráveis! A esperança na glorificação faz o novo homem crescer dentro de nós e nos leva a desfrutar de uma vida abundante agora e depois. Não podemos nos contentar apenas com as coisas naturais e terrenas, pois elas acabarão. Precisamos ter em nosso coração a esperança de sermos transformados pela Palavra de Deus para desfrutarmos eternamente de Suas virtudes, Sua vida e Sua glória. Somente os que esperam a glorificação é que serão vencedores!

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração: Vencer a carne

Amado Pai Celestial é pela fé que me aproprio, hoje, da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu me aproprio de todos os benefícios da crucificação por meio da minha união com Cristo na cruz.

Eu me considero morto para a minha velha natureza, para a carne e para todas as obras da carne através da minha união com Cristo na cruz. Eu reconheço que minha velha natureza sempre tenta ressuscitar para se levantar contra o Senhor e a Sua vontade na minha vida, mas eu quero deixar a carne morta na morte com o meu Senhor Jesus na cruz. Eu agradeço porque esta verdade absoluta pode ser minha experiência subjetiva. Eu reconheço que a apropriação da morte da minha carne é um passo essencial para a vitória sobre estas tentações da carne que me esbofeteiam, porque está escrito que é o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é espírito. Eu já nasci da água e do Espírito, sou nova criatura e não serei mais guiado pela carne, em nome de Jesus serei guiado apenas pelo Espírito Santo de Deus porque também está escrito que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele.

Amém.

Acompanhe a programação online da RÁDIO MENORAH, no programa O SAL DA TERRA direto de Canela/RS, de segunda a sexta, das 13h às 14h ao vivo, pelo Facebook @programaosaldaterra1