Black Bull comemora 40 anos de poder, ousadia e estilo inconfundível

Há 40 anos, a Black Bull, a icônica marca de moda couro de Gramado/RS, se tornou um verdadeiro símbolo de atitude e estilo. Fundada em 1985 por Ernani Broilo, com a inspiração de suas memórias de infância na sapataria de seu pai, a Black Bull não é apenas uma marca, é uma experiência única. Desde o primeiro passo na loja, com a recepção imponente do touro que a caracteriza, a marca sempre se destacou pela sua ousadia, sofisticação e pela força que transmite cada peça.

Hoje, sob a direção de Miria Broilo, irmã de Ernani, a Black Bull segue evoluindo com presença imbatível e força única. Com duas lojas que se tornaram verdadeiros pontos de referência em Gramado – uma localizada na Avenida das Hortênsias e a recém-inaugurada loja conceito na Av Borges de Medeiros, no espaço Bella Borges – a marca continua a impressionar com seu design contemporâneo, mas sempre fiel à sua essência arrojada.

Ao longo de quatro décadas, a Black Bull expandiu seu portfólio, sempre mantendo a qualidade e a inovação que seus clientes amam. O mix de produtos é composto por moda couro feminina e masculina, bolsas, carteiras, calçados e até estofados – uma combinação de peças que exalam modernidade, sem perder a atemporalidade que faz da Black Bull uma marca desejada. A cada nova coleção, um toque de sofisticação e irreverência é garantido.

Em comemoração aos seus 40 anos, a Black Bull traz ao público uma peça icônica: a jaqueta college, uma edição limitada que promete se tornar um clássico. Este modelo unissex é a personificação da energia da marca: descolado, jovial e cheio de estilo. Com a estampa do ano de fundação e cores que nunca saem de moda, a jaqueta celebra a força e a personalidade inconfundível da Black Bull.

São 40 anos de história, ousadia, e, acima de tudo, de um espírito vencedor. Quem veste Black Bull não veste apenas couro legítimo, veste uma atitude – uma atitude indomável, ousada e cheia de poder.

Black Bull – 40 anos de poder, estilo e atitude indomável.