Caravanas da Cultura chegam à Serra, Região das Hortênsias e Campos de Cima da Serra com três encontros de capacitação

Atividade formativa é voltada a gestores, artistas, produtores, conselheiros municipais e representantes da sociedade civil

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) dá continuidade às Caravanas da Cultura 2025 com três encontros na Região Funcional 3 (RF-3). A partir de segunda-feira (7/4), profissionais da cultura, gestores e comunidade das regiões da Serra, Hortênsias e Campos de Cima da Serra terão a oportunidade de participar de atividades formativas conduzidas pelo Sistema Estadual de Cultura.

O primeiro município a receber as equipes da Sedac é Canela, na segunda-feira (7/4). Depois, Flores da Cunha e Vacaria, na terça (8/4) e quarta-feira (9/4), respectivamente. Todos os encontros ocorrem das 9h às 16h. Para participar é preciso se inscrever conforme a data e o município de interesse, por meio dos links disponibilizados aqui.

As Caravanas da Cultura são uma iniciativa da Sedac, conduzida pela assessoria do Sistema Estadual de Cultura (SEC) e pelo Departamento de Fomento, e tem como objetivo fortalecer a gestão cultural e ampliar o acesso aos mecanismos de financiamento da cultura no Rio Grande do Sul. Ao longo de 2025, a programação percorrerá 22 municípios de nove regiões funcionais do Estado, levando capacitação e informação para gestores, artistas, produtores, conselheiros municipais e representantes da sociedade civil.

Nos encontros serão abordados temas como a atualização do Sistema Estadual de Cultura, o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a Lei Aldir Blanc, os editais da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e as atividades do Dia Estadual do Patrimônio Cultural. A programação foi planejada para atender às especificidades de cada região, promovendo o diálogo direto com os agentes culturais e alinhando estratégias de desenvolvimento cultural de forma descentralizada.

Interessados em receber atualizações do Sistema Estadual de Cultura podem cadastrar seus dados aqui para receber informações personalizadas por e-mail.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato pelo e-mail sistema-cultura@sedac.rs.gov.br.