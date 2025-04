Comemorações em alusão ao Dia Mundial do Autismo em Canela

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira, dia 2 de abril, a Secretaria da Educação, Esporte e Lazer de Canela, por meio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Especial Rodolfo Schlieper, em parceria com o Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral ao Estudante (CADIE), realizará várias ações de conscientização durante todo o mês de abril nas instituições de ensino do município.

Iniciando as ações, as instituições convidam toda a comunidade a vestir azul amanhã, 2, em alusão a data. Conforme a coordenadora da Educação Especial Inclusiva, Alexandra Renck, a cor foi escolhida porque o autismo é mais diagnosticado em meninos, e o azul tornou-se um símbolo de visibilidade e apoio à causa. “Além disso, representa calma, confiança e segurança – valores essenciais para construirmos um mundo mais acolhedor para todos”, complementa.

SOBRE O AUTISMO

O Autismo ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, que se caracteriza principalmente pela dificuldade de comunicação, interação social e também, pela presença de comportamentos repetitivos e/ou interesses restritos.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE PESSOAS COM TEA

– Em alguns casos, pouco ou nenhum contato visual.

– Podem se sentir desconfortáveis em situações sociais ou locais lotados.

– Dificuldade na comunicação e para expressar ideias.

– Alterações sensoriais como: som, luz, texturas, cores e etc.

– Presença de movimentos repetitivos e estereotipados, como balançar ou girar o corpo. Interesses restritos a determinados assuntos.

PROGRAMAÇÃO

Durante o mês de abril e primeira quinzena de maio, a Secretaria de Educação promoverá palestras sobro o TEA, nas seguintes escolas:

02/04 – 10h30 na Rodolfo (Dia Mundial de Conscientização do Autismo)

10/04 – 14h na João Alfredo

14/04 – 14h na Santa Terezinha

28/04 – 14h na Bertholdo

05/05 – 14h na Dante

12/05 – 14h na Severino

CARREATA

Também em alusão à data, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA) da Região das Hortênsias realizará uma carreata neste sábado, dia 5, com início às 9 horas, saindo da Igreja Matriz e seguindo até o Pórtico de Gramado (Bairro Várzea Grande).

A Secretaria de Trânsito alerta que em virtude deste evento a via Praça da Matriz, em frente a Casa Paroquial, será bloqueada pelos agentes de trânsito, das 8h15 às 9h10. O evento acontecerá mesmo em caso de chuva.

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela