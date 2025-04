Departamento do Imigrante garante acolhimento e inclusão para residentes em Canela

Nos três primeiros meses deste ano foram realizados 128 atendimentos para pessoas de diversas nacionalidades, entre argentinos, indígenas, cubanos, haitianos e venezuelanos

Canela conta com um espaço muito importante que proporciona às pessoas de outros países a garantia dos seus direitos, além de promover inclusão social. É o Departamento do Imigrante, setor que funciona na Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Somente nestes três primeiros meses do ano foram realizados 128 atendimentos para pessoas de diversas nacionalidades, entre argentinos, indígenas, cubanos, haitianos, venezuelanos e outras.

As servidoras Gabriele Cavalli Bianchi e Gabriela de Azevedo prestam informações aos imigrantes residentes em Canela, auxiliando na organização da documentação exigida para a regularização migratória na Polícia Federal, assim como na solicitação de autorização de residência, renovação da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) e solicitação e renovação de refúgio. Conforme a secretária adjunta da pasta, Solange Aguiar, contar com esta unidade é uma forma, também, de combater violações de direitos.

Além disso, a central fornece orientações para acessar outros serviços públicos disponíveis no município como na área da Saúde, Educação e Assistência Social. O Departamento de Atendimento ao Imigrante funciona na Secretaria da Assistência Social localizada na Rua Augusto Pestana, 455 – Centro. O horário de funcionamento é das 8 horas às 11h30 e das 13 horas às 16h30 de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo contato: (54) 3282-5140 ou e-mail socioassistencial@canela.rs.gov.br.

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela