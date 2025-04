Novidades do Parque do Caracol foram tema de sessão na Câmara de Vereadores de Canela

Sandra Ferraz, Gerente Geral do atrativo, esclareceu dúvidas dos vereadores sobre as novas atrações nesta segunda-feira, 31 de março.

A Gerente Geral do Parque do Caracol, Sandra Ferraz, se reuniu com os vereadores de Canela nesta segunda-feira, 31 de março, para apresentar as novas atrações que serão implementadas no atrativo em 2025. No encontro, que aconteceu na Câmara de Vereadores da cidade, Sandra também sanou dúvidas do Poder Legislativo e reforçou a valorização da história do Caracol e de Canela enquanto gestores do empreendimento, que é um dos cartões-postais da Serra Gaúcha.

Participaram da agenda os vereadores Lucas Dias, Felipe Caputo, Graziela Hoffmann, Roberto Grulke e Adir Denardi Júnior. “Esse encontro foi muito importante para mostrarmos tudo o que estamos trazendo de novidades para o nosso querido Parque do Caracol e que com certeza irá revolucionar o turismo da região”, afirma Sandra.

Entre as novidades que estão sendo preparadas e que foram apresentadas por Sandra no encontro estão nova entrada de energia com sistema elétrico e civil com capacidade para 300 KVA; reforma do Centro Histórico com nova área de alimentação e bebidas; restauração da estrutura metálica, telhados, piso e vidros do Observatório Panorâmico; melhoria na vila comercial; inauguração de 12 novas churrasqueiras, novo Deck e Trilha do Moinho e o Salto de Pêndulo, uma das atrações mais aguardadas.

Sandra Ferraz é uma das novas integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Canela (COMTUR)

Também na segunda-feira, Sandra Ferraz tomou posse como uma das integrantes do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Canela. A reunião aconteceu na sede da Secretaria de Turismo e Cultura do município.

Na ocasião, junto com outros representantes da iniciativa privada e poder público, ela participou do debate sobre a importância de ações e políticas públicas voltadas para o turismo da cidade, assim como a criação de promoções turísticas, nova abordagem para os eventos da região, valorização da cultura e hospitalidade local e uma nova marca para Canela.

“Estou muito honrada em ter sido convidada para fazer parte de um órgão tão importante como o COMTUR e junto com outros colegas poder fortalecer o nome de Canela e fazer dele o principal destino de viagem na Serra Gaúcha”, comenta Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol.

Projeto “Saber Caracol” irá levar educação ambiental para a sala de aula

A segunda-feira foi marcada também pelo lançamento do projeto “Saber Caracol”, na Escola Municipal de Ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Machado de Assis, localizada próxima ao Parque do Caracol.

A iniciativa irá oferecer suporte pedagógico personalizado para estudantes com dificuldade de aprendizagem nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, além de promover a educação ambiental das comunidades no entorno do atrativo turístico. O projeto é idealizado pelo Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol há dois anos, com parceria técnica e realização do Instituto da Criança.

“Estamos aqui para apoiar no que a escola precisar e, a partir desse projeto, ajudar a construir um futuro melhor para as próximas gerações”, destaca Sandra.

Ao longo do ano letivo de 2025, os alunos da instituição terão 4 horas semanais de reforço escolar, além de participarem de oficinas e projetos práticos sobre temas ambientais como a fauna e flora da região, uso consciente da água e energia renovável, atividades lúdicas e de cinco visitas ao Parque do Caracol. A Escola Municipal Machado de Assis é uma instituição de ensino multiserial, ou seja, onde todos os alunos de diferentes idades e anos estudam juntos, por isso a ação permitirá a participação de todos os alunos da escola.