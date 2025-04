Páscoa em Canela: um tempo de encanto e renovação

De 4 a 20 de abril, Canela se transforma num cenário de sonhos e delicadezas com a chegada do evento Páscoa em Canela — um convite para viver, com alma e sentidos, esse tempo de renovação envolto em beleza, arte e emoção, no coração da Serra Gaúcha.

A abertura oficial ocorrerá na sexta-feira, 4, às 17h, na Praça João Corrêa, inaugurando uma programação que transborda encanto, cultura, cores e memórias que aquecem o coração.

A cidade já começa a vestir-se de poesia: coelhos, ovos, guirlandas e doces enfeitam o centro, enquanto a subida até a Catedral de Pedra revela a espiritualidade dessa época com ornamentos de fé e contemplação. À noite, as luzes de LED acendem o encanto e o brilho no olhar de quem passa.

A tradicional Toca do Coelho ressurge com nova linguagem, contemporânea e surpreendente, tornando-se um dos pontos mais instagramáveis da edição. Os coelhos de pelúcia seguem celebrando a tradição bonequeira local, enquanto as árvores de Páscoa Osterbaums — herança da cultura germânica — colorem os dias com ovos decorados e coelhinhos customizados por alunos da rede municipal de ensino.

Entre os destaques, está a encantadora Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Paradinha de Páscoa, que reúne cerca de 70 personagens em performances mágicas entre a Catedral de Pedra e a Praça João Corrêa. A apresentação no próximo sábado, 5, será às 10h30, garantindo que o espetáculo não atrapalhe os passeios aos parques da cidade.

A Feira de Artesanato, com expositores selecionados por edital, valoriza o talento local e movimenta a economia criativa. Já a programação cultural, concentrada nos finais de semana, espalha arte e emoção pelas ruas, tudo de forma gratuita.

“O centro de Canela já está mais colorido e lúdico com a decoração da Páscoa em Canela. Estamos preparando um evento lindo que conta com a participação ativa de canelenses na programação cultural, na feira de artesãos e até os alunos foram envolvidos na confecção dos coelhinhos que farão parte da ornamentação das árvores. Esperamos pelos visitantes com a certeza que trabalhamos para oportunizar um evento inesquecível” afirma o prefeito Gilberto Cezar.

A Associação Comercial e Industrial de Canela, inserida ao evento, apresenta a campanha “Nos Trilhos da Magia”, envolvendo o comércio local com sorteios de três cestas recheadas com produtos diversos, totalizando mais de R$ 2 mil em prêmios para quem comprar nas lojas participantes.

A Páscoa em Canela é uma realização da Prefeitura Municipal de Canela.

Mais informações:

Prefeitura de Canela – Secretaria de Turismo e Cultura

Instagram: @pascoaemcanela