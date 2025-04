Projeto ambiental da Corsan estimula cuidados com a natureza em atividades com estudantes

Cerca de 800 alunos de cinco escolas municipais de Canela estão participando de uma ação ambiental da Corsan na Flona: Floresta Nacional Canela. A iniciativa integra os projetos Preservação e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente da Floresta Nacional de Canela e Fortalecimento do Processo de Uso Público da Floresta Nacional de Canela. Eles são realizados pela Corsan como compromisso firmado com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da preservação da natureza.

O projeto se iniciou no dia 14 de março, quando as instituições de ensino foram convidadas a participar de uma gincana para coleta de óleo de cozinha usado. Durante essa primeira etapa, que teve duração de dez dias, foram arrecadados em torno de mil litros de óleo para ser descartado de maneira correta, com auxílio de uma empresa parceira da Corsan.

A segunda fase começou nesta semana e segue até sexta-feira, 4. Além da visita das turmas premiadas na gincana à Floresta Nacional Canela, a Companhia vem realizando palestras educativas, no turno da manhã, nas cinco escolas participantes. Os temas abordados são sustentabilidade, ecologia e saneamento básico.

“A proposta tem como objetivo despertar a curiosidade e o conhecimento das crianças para a importância da preservação ambiental, os cuidados com a natureza e, com isso, incentivar a formação de cidadãos mais responsáveis e engajados com a proteção e uso sustentável dos recursos naturais”, explica a supervisora de Meio Ambiente da Companhia, Cristina Mersoni.

A Floresta Nacional de Canela (Flona) é um ambiente que protege e preserva importantes espécies vegetais e animais. A área de 557.661 hectares é um refúgio natural, onde as crianças e adolescentes podem ter contato com a natureza preservada.