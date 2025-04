Projeto Expressividades entra em reta final

O projeto Expressividades – Diversidades Humanas e Artísticas está chegando à sua fase final após a realização de 18 oficinas, nas quais foram oferecidas diversas técnicas e estilos de expressões artísticas.

As atividades foram direcionadas a um público diverso — incluindo crianças, adolescentes, professoras e idosos — sempre com o objetivo de promover gratuitamente a difusão do conhecimento artístico. As ações aconteceram nas cidades de Canela, Gramado e Porto Alegre e incluíram também duas exposições, que permitiram à comunidade conferir de perto os resultados artísticos produzidos durante as oficinas, conduzidas por diferentes profissionais.

Mais de 200 pessoas foram diretamente beneficiadas pelas oficinas, realizadas em 10 diferentes locais. As atividades mais recentes ocorreram em Canela,no Oásis Santa Ângela, contemplando as senhoras residentes da instituição, com a professora Bel Porazza. Também foram realizadas oficinas na Associação Cultural Vila Flores, em Porto Alegre, com foco na criação artística a partir da ressignificação de materiais, promovendo práticas sustentáveis — princípios presentes em grande parte dos projetos da Cia Daiene Cliquet Artes.

A última oficina está prevista para acontecer no mês de junho e será voltada à construção de fantoches representando bichinhos da fauna brasileira.

Segundo a artesã, bonequeira e produtora do projeto, Daiene Cliquet:

“Considero importante o conhecimento dos animais de nossa fauna, como o gambá, o bugio, a jaguatirica, o ouriço, entre outros, pois vivemos ao lado destes importantes animais silvestres e, na maioria das vezes, os desconhecemos. Por isso procuro conversar sobre hábitos e curiosidades destes lindos animais durante as oficinas, de forma a levar o conhecimento, aproximar e tentar fazer com que as pessoas tenham respeito pela nossa rica biodiversidade brasileira.”

O projeto Expressividades é uma criação e produção de Daiene Cliquet Artes, realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 – Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Pró-Cultura RS e SEDAC/RS.