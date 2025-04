Casa Onã realiza, por mais um ano, homenagem a Ogum

Santo guerreiro Ogum, que pelo sincretismo religioso, está associado ao São Jorge

Há quatro anos seguidos, a Casa Onã vem realizando pela cidade de Canela, uma grande homenagem ao Santo guerreiro Ogum, que pelo sincretismo religioso, está associado ao São Jorge.

A homenagem conta com a casa aberta 24h ao público, uma grande carreata pela cidade e finalizando com uma linda sessão de umbanda no terreiro. Estes dois dias de evento prometem ser marcados com muito axé, amor e devoção a este rico e amado Santo. E como sempre, a comunidade está convidada a participar de tudo que acontecerá!

Em 2025, os dias dedicados a homenagear o Orixá Ogum serão 18 e 19 de Abril.

Confira agora, como que funcionará está homenagem este ano:

“Neste final de semana, voltaremos o olhar para trabalhar para que cada pessoa que passar por nossa casa, leve consigo o axé da casa, o axé deste grande guerreiro, Pai Ogum. Que cada pessoa que esteja aqui presente fisicamente, ou que se manteve em pensamentos junto ao Pai Ogum, possa trilhar o caminho de bênçãos deste grande Orixá, deste grande Santo”.

A Ronda:

Das 12h do dia 18/04 às 12h do 19/04 vamos realizar a ronda do Pai Ogum, onde iremos permanecer com a casa aberta ao público durante 24h, disponibilizando livre acesso da comunidade ao Congá (altar). Durante às 24h aguardamos a visita de muitas pessoas que quiserem prestar sua homenagem, acender uma vela, fazer seus agradecimentos, seus pedidos e estar junto ao Santo para receber o axé desse grande guerreiro.

A Carreata:

Às 16h do dia 19/04, vamos sair da Casa Onã em carreata pela cidade levando o Santo para abençoar nossa querida Canela, passando pelo centro da cidade, em frente a igreja matriz e nos dirigindo ao lago e este ano, contamos com o apoio do caminhão dos bombeiros, que levarão o Santo guerreiro. É aberto ao público, quem quiser participar da carreata está muito mais que convidado a se juntar com a gente!

E ainda tem mais…

A Sessão

Após a carreata, vamos realizar uma grande sessão de umbanda para finalizar a semana de homenagens ao pai Ogum… Terá passes com os guias e muito axé para todos os presentes.

Todos são bem vindos e não tem custo algum!

A sessão será a partir das 18h, na Casa Onã localizada na Rua José Joaquim Velho,119 – Bairro Boeira , em Canela/RS.

Venha participar e conhecer mais do “ nosso jeito de fazer Religião”

Para mais informações, entre em contato com a Casa Onã!

Whatsapp: (54) 98122-4996

Instagram: @onaorixa