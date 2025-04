Crânio humano é localizado por equipe que trabalhava no Rio Paranhana, em Parobé

O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho no desassoreamento do Rio Paranhana acabou resultando na descoberta de um crânio humano, em Parobé. A localização ocorreu por volta das 8h, enquanto uma equipe da prefeitura trabalhava próximo à Rua Alcides da Rosa, no bairro Paraíso.

Conforme o delegado Francisco Leitão, responsável pela Delegacia de Polícia parobeense, a investigação sobre o caso terá andamento assim que a perícia liberar os laudos e a identificação da vítima for revelada. O material foi encaminhado para exames detalhados. O IGP utilizará técnicas de análise óssea e comparação de registros para tentar identificar a vítima. A perícia também investigará possíveis sinais que indiquem a data aproximada da morte.

O Rio Paranhana nasce em São Francisco de Paula e percorre municípios como Canela, Três Coroas e Igrejinha, até passar por Parobé.