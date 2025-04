Defesa Civil de Canela atende ocorrência de queda de árvore em residência

Devido às condições climáticas na tarde desta quarta-feira, dia 2, com intensa chuva, a Defesa Civil de Canela atendeu a uma ocorrência de queda de árvore sobre uma residência no bairro São Rafael. Conforme Carlos Alexandre Buzin da Silva, coordenador adjunto da Defesa Civil, a residência localizada na esquina com a Rua Gabriel de Souza, foi atingida por uma árvore de grande porte, que danificou parte da estrutura da casa, além de causar danos no telhado.

Assim que acionada, a Defesa Civil entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que também havia recebido o chamado, e se deslocaram para o atendimento. A Prefeitura de Canela prontamente prestou auxílio na ação, participando também agentes da Secretaria de Trânsito, fazendo o bloqueio do local, para a retirada da árvore, além dos servidores da Defesa Civil e da Assistência Social que estão disponibilizando o atendimento necessário à família. Não houve feridos, somente danos materiais.

A população que precisar de atendimento devido a ocorrências climáticas ou outros sinistros podem contatar o órgão através do telefone (54) 9 9135-1949, pelo e-mail defesacivil@canela.rs.gov.br ou diretamente no prédio localizado na Rua João Pessoa, n° 819, no Centro de Canela.

Foto: Arthur Dias/Prefeitura de Canela

Texto: Vanessa Osório/Prefeitura de Canela