Governador Eduardo Leite recebe convite oficial para a Páscoa em Canela

O governador Eduardo Leite recebeu, em mãos, o convite oficial para participar da programação da Páscoa em Canela — um dos eventos mais encantadores do calendário turístico da Serra Gaúcha.

A entrega foi realizada pelo prefeito Gilberto Cezar, acompanhado do secretário de Turismo e Cultura, Rafael Carniel, e do secretário adjunto de Governo, Jaison Remonti, na última quarta-feira, 2 de abril. Estavam presentes os “coelhos Nescau e Nesquik”, que farão parte da Fábrica de Doces do Sr. Coelho – Paradinha de Páscoa. O encontro aconteceu em Porto Alegre, no Palácio Piratini, sede do governo estadual. Vice-governador Gabriel Souza, presidente da Assembléia Legislativa Pepe Vargas e secretários estaduais também receberam o convite para o evento.

A abertura oficial da Páscoa em Canela ocorrerá na Praça João Corrêa, na sexta-feira, dia 4, às 17h.

Com uma programação com atrações artísticas, decoração temática e momentos de espiritualidade, a Páscoa em Canela encantará a comunidade e visitantes.