Gramadozoo utiliza pelúcias para dar mais conforto a filhotes

O Gramadozoo continua conquistando resultados positivos na reprodução de espécies da fauna silvestre brasileira. Os mais recentes nascimentos incluem um gato-do-mato pequeno, três jaguatiricas e um bugio-preto. Todos os filhotes estão crescendo saudáveis. Enquanto o bebê bugio é cuidado pela mãe no recinto, os felinos estão sob cuidados da equipe no hospital veterinário do parque. Os técnicos perceberam que as mães não estavam tendo os principais cuidados, como a limpeza do filhote e não carregar as crias. Para garantir o conforto térmico e dar mais aconchego aos filhotes no hospital, a equipe está utilizando pelúcias da coleção Bichos do Brasil.

Conforme o veterinário Jorge Lima, responsável técnico do Gramadozoo, a reprodução indica bem-estar animal e adaptação ao manejo da equipe. O primeiro nascimento da temporada foi de uma fêmea de gato-do-mato, que ocorreu em 20 de outubro de 2024. Depois, em 23 de novembro, o parque registrou o nascimento de uma fêmea de jaguatirica. Em 13 de fevereiro de 2025, a reprodução foi no recinto dos bugios-pretos. “Como a mãe está cuidando bem do filhote, optamos por não conter os animais para manter o bem-estar. Por isso, não temos identificação do sexo. O filhote pode ser observado pelos visitantes no recinto. Está sempre agarrado ao dorso da mãe ou da outra fêmea que vive no espaço”, explica Lima.

Os mais recentes nascimentos foram de um casal de gêmeos de jaguatirica, registrados em 10 de março. “Os felinos podem ficar no plantel do Gramadozoo, mas é provável que sejam destinados para outro zoológico, contribuindo para a conservação das espécies”, observa o veterinário.

Lima explica que, como o parto foi de gêmeos, os filhotes poderiam estar em risco. “Não temos histórico de que a fêmea tenha tido gestação de gêmeos. Neste caso, o risco seria a mãe não conseguir fazer a amamentação dos dois filhotes e criar apenas um. Optamos por fazer a criação artificial”, diz o especialista.

Os pequenos também estão aos cuidados da equipe no hospital do zoo. “Em função de não contarem com a presença da mãe, a pelúcia ajuda a acalmar os filhotes, especialmente, durante a amamentação. Observamos que eles ficam confortáveis quando recebem a mamadeira na companhia da pelúcia”, revela a bióloga Tathiana Barros.Além de amenizar a agitação, os bichos de pelúcia servem de estímulo para brincadeiras, reduzindo momentos de ansiedade. “Os filhotes aceitaram muito bem as pelúcias”, diz Tathiana.