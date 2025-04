Que a Páscoa traga luz

A partir de amanhã, inicia-se a Páscoa em nossa cidade. Confesso que gostei muito do que vi até o momento: decoração de bom gosto, em lugares estratégicos e com alguns ambientes “instagramáveis”. A ideia da paradinha às 10h30 me pareceu uma boa aposta, e a expectativa está voltada para o Ofício das Trevas, evento que sempre contou com a participação especial dos artistas da cidade e envolvia a comunidade de forma única. Seja pela parte religiosa, seja pela forma como foi concebido, o Ofício ter deixado de existir por um tempo sempre foi algo lamentável. Que esta seja uma Sexta-Feira Santa abençoada por este espetáculo.

Trazer de volta o Ofício das Trevas é também uma forma de dialogar mais diretamente com a população de Canela. A iniciativa da equipe liderada pelo secretário Rafael Carniel é um exemplo que pode inspirar outros setores e todo o executivo.

Falta, no entanto, um maior diálogo e até mesmo um papo reto com a população. Informações indicam que a situação financeira do município é muito mais grave do que se imagina. Cortes estão sendo feitos em setores essenciais, como a saúde, só para se ter uma noção. Os bastidores fervem, e muitas questões poderiam ser resolvidas com mais transparência junto ao cidadão.

Cito como exemplos a Rota Panorâmica, o Hospital de Caridade e o Ginásio Municipal, casos em que é possível ser direto e, ao menos, fazer com que a população tenha uma noção exata da realidade.

A diretora administrativa contratada para gerenciar o Hospital de Caridade de Canela, Ana Maria Rodrigues, não teve seu contrato efetivado após o período de experiência. Pelas informações, Ana é uma pessoa competente e estava dando o seu máximo em uma instituição com diversos problemas a serem resolvidos. Pedi mais informações ao secretário Jean Spall, que alegou cortes de despesas e readequações orçamentárias. É compreensível, desde que o novo administrador venha por um valor menor e tenha a competência necessária. Caso contrário, não fará nenhum sentido, ao meu ver.

A Rota Panorâmica está fechada, e não discuto a motivação. Proteger o cidadão é sempre a questão mais importante. Mas já se passaram mais de 30 dias, e ainda não há informações concretas sobre o que vai acontecer: prazos, processos e tudo mais. Para quem se desloca por ali diariamente, isso é vital.

Os esportistas já consideram folclórica a questão do ginásio. Já era assim na época do PDT, continuou no PP e, por último, houve uma animação com o MDB: ledo engano. Com a nova administração, também não há um norte. Diversas especulações surgiram, como uma negociação com o SESI, mas um planejamento concreto, nada.

Citei três casos porque acredito muito na equipe que o prefeito Gilberto Cézar conseguiu reunir. De verdade, ainda acho que é cedo para cobrar resultados práticos. Mas também entendo quem pede agilidade em algumas questões e respeito quem acha que falta diálogo. A realidade é que sabemos que a herança deixada pelo antecessor não foi das melhores, mas também acredito que Gilberto e sua equipe tinham noção do que estaria por vir. E mais desafios vão aparecer; infelizmente, essa é a realidade que se impõe. Às vezes, o melhor a ser feito é ser direto, objetivo e comunicar de forma eficiente e rápida sobre situações que afetam todos os cidadãos.

O prefeito tem nós difíceis a serem desatados. O transporte público municipal, com certeza, será um deles. A Corsan segue fazendo com que muitos usuários percam os poucos cabelos que têm (meu caso), as vias públicas continuam precisando de manutenção, o Parque do Palácio precisa ser destravado, e situações como as da Casa de Pedra, Teatrão, Centro de Feiras e Rodoviária precisam ser discutidas e resolvidas. Ainda há a embaraçosa situação do novo Corpo de Bombeiros, a Creche Tio Beto, com obra parada, e diversos projetos especiais que foram suspensos pelo MP. É coisa que não acaba mais. Que a Páscoa traga muita luz ao nosso governo: ele vai precisar!