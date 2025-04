Vereadora Graziela Hoffmann acompanha ações da Assistência Social com a Secretária Carmen Seibt  

A vereadora Grazi esteve na Secretaria de Assistência Social para se inteirar sobre os avanços e ações da pasta, além de acompanhar as medidas adotadas na investigação sobre os Kits Casa. Na ocasião, conversou com a secretária Carmen Seibt, a adjunta Solange Mengue e Eduardo Nunes, diretor do Departamento de Habitação, que detalharam os esforços da equipe na organização interna e fiscalização dos programas sociais.

Em apenas três meses de gestão, a Secretaria já conseguiu organizar significativamente seus processos, um avanço importante para garantir mais eficiência no atendimento à população. Além disso, reforçou que estão empenhados na fiscalização para assegurar que os benefícios sociais cheguem a quem realmente precisa.

Sobre a investigação dos Kits Casa, a secretária destacou que toda a equipe de habitação está realizando um levantamento minucioso sobre os beneficiários dos programas habitacionais do município. A empresa contratada via licitação tem colaborado no trâmite e na transparência do processo, e a Secretaria mantém contato constante com a Polícia Civil, respondendo prontamente a todos os pedidos de informação.

A vereadora Grazi reforçou a importância desse trabalho e elogiou o desempenho da secretária: “A Secretaria não poderia estar em melhores mãos. Dona Carmen conhece profundamente a realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade da nossa cidade, e sua trajetória ilibada na política reforça nossa confiança na sua liderança.”