Primeira descida da torre da Catedral de Pedras de Canela é parte do legado do Festival de Teatro

Um dos momentos mais emblemáticos da história cultural de Canela voltou aos holofotes com a recente pesquisa sobre o legado teatral da cidade. A primeira descida da torre da Catedral de Pedras de Canela, registrada em 1987 durante a primeira edição do Festival de Teatro de Canela, está entre os feitos memoráveis revividos pelo projeto “Teatro e Patrimônio – o Legado Teatral de Canela”.

O feito histórico foi protagonizado pelo Grupo Galpão, companhia mineira de teatro de rua, durante a etapa profissional do festival. O espetáculo começou na Rua Borges de Medeiros, em frente à Catedral, e seguiu até a entrada do templo. A descida da torre da Catedral, uma das mais icônicas do Brasil, tornou-se um marco da edição e, após, se perpetuou no Sonho de Natal

O resgate desse momento histórico só foi possível graças ao acervo fotográfico da Folha de Canela, que tem colaborado com o projeto de pesquisa. Com a visita do produtor cultural Elias da Rosa ao jornal, diversas memórias foram reavivadas, trazendo à tona registros fundamentais para reconstruir a trajetória do teatro na cidade. As imagens cedidas pela Folha de Canela estão ajudando a contar essa história com riqueza de detalhes e autenticidade.

O projeto “Teatro e Patrimônio – o Legado Teatral de Canela”, idealizado pela atriz e diretora Lisiane Berti, foi premiado pelo edital SEDAC/PNAB nº 31/2024, na categoria Memória e Patrimônio. A iniciativa visa resgatar e preservar a história teatral da cidade desde 1920, promovendo o reconhecimento e a valorização desse patrimônio imaterial.

Para isso, Lisiane realiza uma pesquisa histórica abrangente, coleta de fotografias, digitalização de acervos e entrevistas com personalidades marcantes do teatro canelense. O projeto também inclui ações formativas para educadores e alunos, culminando na publicação de um livro que será distribuído gratuitamente nas escolas e entidades parceiras. Como contrapartida, o documentário “A História do Teatro em Canela”, realizado em 2024 pelo edital municipal da Lei Paulo Gustavo, será exibido em escolas rurais, acompanhado de um bate-papo com alunos. A versão digital do livro também estará disponível em formato de audiobook no YouTube, ampliando o acesso ao conteúdo.

“O teatro é parte fundamental da história e da identidade de Canela. Com este projeto, busco resgatar e preservar essa memória, para que as futuras gerações possam conhecer e valorizar o legado teatral da nossa comunidade, que serviu como escola para muitos profissionais, assim como eu, que seguem a arte como profissão”, destaca Lisiane Berti.

O teatro sempre desempenhou um papel crucial na formação da cultura local, e Canela se destacou no cenário nacional com dois festivais de grande relevância: o Festival de Teatro de Canela, criado em 1987, e o Festival Internacional de Teatro de Bonecos, lançado em 1989. Contudo, a memória desses eventos corre o risco de se perder com o tempo. O projeto de Lisiane busca resgatar essa história e reforçar a importância do teatro como expressão cultural.

O jornalista Francisco Rocha, diretor da Editora Folha de Canela, explica que, “ao ceder parte de seu acervo à pesquisa, a Folha reafirma seu compromisso com a identidade cultural da cidade. A preservação desse patrimônio imaterial ajuda a manter viva a história e inspirar novas gerações a seguirem o caminho da arte e o jornalismo é essencial na preservação dos fatos que fizeram parte da evolução do Município”.